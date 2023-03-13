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Sinop'ta depremzede çocuklar için moral pikniği

13.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop'a gelen afetzede çocuklara yönelik moral pikniği düzenlendi.

Sinop'ta depremzede çocuklar için moral pikniği

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası kentte getirilerek Mahmut Kefevi Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen çocuklar için burada oyun aktiviteleri ve psikososyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Valilik koordinesinde uzman ekiplerin yönetiminde düzenlenen etkinliklerle çocuklarda moral ve motivasyonun artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Vali Erol Karaömeroğlu'nun da katılımıyla Hamilos Tabiat Parkı'ndaki Akliman mesire alanında çocuklara yönelik moral pikniği düzenlendi.

Piknikte, ip atlama, çuval yarışı, halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra voleybol ve futbol gibi spor müsabakaları da gerçekleştirildi.

Piknikte at bindirilerek yaşadıkları travmanın etkilerinin azaltılmasına katkı sunulan çocuklara, çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Piknikte, çocuklara oyunları sırasında Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu da eşlik etti.

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