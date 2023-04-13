YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta dev akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklama

Sinop’ta dev akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklama

13.04.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Boyabat ilçesinde kamu araçlarına sahte faturalar keserek usulsüz akaryakıt satışı yapan, çıkışı gösterilen akaryakıtı bidonlarla evlerine götürerek tekrar satan 7 kişilik benzinlik şebekesinin yaptığı dev yolsuzluk, emniyetin 4 aylık fiziki takibi sonucu ortaya çıkarıldı.

Kamu kurumlarının yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat’ta bir benzinlik sahipleri ve çalışanlarından oluşan 7 kişilik şebeke, kamu kurumlarına sahte faturalar keserek usulsüz akaryakıt satışı yapıldığı iddiaları üzerine Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 4 ay boyunca fiziki takibe alındı. Takip sürecinde toplanan delillerle başlatılan yolsuzluk operasyonunda O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde kamu kurum araçlarına verilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan 90 bin litre akaryakıtın, sahte faturalar kesilerek birden çok kez ücret alındığı, akaryakıtın faturası kesilerek istasyondan çıkışı gösterilip bidonlara doldurularak başka kişilere elden satıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan incelemelerde bidonlara doldurulmuş 60 litre akaryakıt, 1 adet tabanca, 3 adet elektronik kayıt ünitesi, suç unsuru dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta fırtına elektrik telini kopardıSinop’ta fırtına elektrik telini kopardı
Antalya'da kavga ettiği müteahhidi öldüren inşaat bekçisi tutuklandıAntalya'da kavga ettiği müteahhidi öldüren inşaat bekçisi tutuklandı
İMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendiİMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendi
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:56
Öğle
12:45
İkindi
16:27
Akşam
19:24
Yatsı
20:51
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.