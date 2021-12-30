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Sinop'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

30.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Onur Kalenderoğlu'nun (44) kullandığı 37 NC 783 plakalı tır, Sinop-Kastamonu yolu Osmanköy mevkisinde devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Sinop Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
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