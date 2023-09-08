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Sinop'ta dün denizde kaybolan çocuğu arama çalışmasına yeniden başlandı

08.09.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor.

İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde dün denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ediyor. Ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor.

Denizde kaybolan çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.

Öte yandan Valilikçe ikinci bir karara kadar Sinop'un kuzey kesiminde bulunan Kumkapı Plajı'ndan başlayıp Sarıkum yüzme alanı da dahil cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

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