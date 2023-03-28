YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta fırtına elektrik telini kopardı

Sinop’ta fırtına elektrik telini kopardı

28.03.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta etkili olan fırtına nedeniyle sallanan ağaç dalı elektrik telini kopardı.

Sinop’ta fırtına elektrik telini kopardı

Sinop’ta saatteki hızı 30 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeniyle savrulan ağaç dalları, Akliman mevkisinde elektrik telini kopardı. Kopan tel nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. YEDAŞ ekipleri, kısa sürede duruma müdahale ederek tellere zarar veren ağacın dalını kesti, ardından yeniden bağlantı sağlayarak sorunu giderdi. Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, bölgenin bugünden (Salı) itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti.

8-14 DERECE DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bölge genelinde 8 ila 14 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklendiği vurgulanarak, “Soğuk havayla birlikte yağışların bölgemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde ise orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın, salı günü bölgemiz genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Soğuk havayla birlikte yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktıSinop’ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı
Adana'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdüAdana'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü
Depremin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesindeki okullarda ders zili çaldıDepremin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 28 Mart Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:23
Öğle
12:50
İkindi
16:20
Akşam
19:06
Yatsı
20:29
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.