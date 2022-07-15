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Sinop'ta gaz pedalı takılı kalan otomobil, Adliye Sarayı’nın merdivenine çarptı

15.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta gaz pedalı takılı kalan otomobil, Adliye Sarayı’nın merdivenine çarptı

SİNOP (AA) - Sinop'ta gaz pedalı takılı kalan otomobil, Adliye Sarayı binasının merdivenine çarparak durabildi.

Hilmi B'nin kullandığı 06 RYP 32 plakalı otomobil, Kefevi Mahallesi Hükümet Konağı Meydanı'nda gaz pedalının takılı kalması nedeniyle kontrolden çıkarak, Adliye Sarayı binasının ön giriş kapısındaki merdivene çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki eşi, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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