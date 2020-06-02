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Sinop’ta gökkuşağına sis eşlik etti

SİNOP HABERLERİ  | 02.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Sinop’ta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Sinop’ta gökkuşağına sis eşlik etti

Sinop’ta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökkuşağının renklerine dağın eteklerinden yükselen sis ayrı bir güzellik kattı.
Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdi.
Sinop’un Soğuksu mevkisinde kayıt altına alınan o anlar doğanın yeşil tonuyla birleşince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

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Erfelek
Deniz Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
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