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Sinop’ta görünmez kaza kamerada

SİNOP HABERLERİ  | 16.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Sinop’ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza bir araç sürücünün kamerasına yansıdı.Görünmez kaza Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sinop’ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza bir araç sürücünün kamerasına yansıdı.
Görünmez kaza Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelincik istikametinde seyir halindeki araç sürücüsünün içinde bulunan kamera her zamanki gibi kayıt etmeye devam ederken, önünde giden motosikletli, önünde seyir halinde olan aracın sağa dönüş sinyalini geç görmesi sonucu aniden durunca motosikletini devirdi. Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına diğer sürücüleri yetişti. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan olaya şahit olan başka bir motosiklet sürücüsü Erdoğan Kuru, araç sürücülerinin sinyal vermeden dönmesine tepki gösterdi.

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