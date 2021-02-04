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Sinop’ta güneşi gören kendini sokağa attı

04.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar, tedbirler eşliğinde sahilin tadını çıkardı.Sinop’ta, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler ve çocuklar, kendilerine tanınan saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.Sinop’ta güneşli hava etkisini sürdürüyor.

Sinop’ta, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar, tedbirler eşliğinde sahilin tadını çıkardı.
Sinop’ta, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler ve çocuklar, kendilerine tanınan saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.
Sinop’ta güneşli hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının 16 derece olarak ölçüldüğü Sinop’ta vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkartmak için sahile ve yeşil alanlara yöneldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında mesafeli olarak yürüyüş yapan ve güneşli havanın tadını çıkartan vatandaşlar, güneşli havanın güzel olsa da kış mevsiminin bu yıl kendisini hissettirmediğini belirtti. Bazı vatandaşlar güneşli havada bisikletleri ile tur atarken, kimileri ise evcil hayvanlarını dolaştırdı. Kimileri güvercinleri yemlerken bazı gençlerde basket oynayarak güneşli havanın tadını çıkardı.
Parkları sesleri ile şenlendiren çocuklara ebeveynleri de eşlik etti.

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