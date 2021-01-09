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Sinop’ta hamsinin yerini mezgit ve palamut aldı

09.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen on günlük hamsi avı yasağının ardından Sinop’ta balık tezgahlarında hamsinin yerini palamut ve mezgit aldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına getirilen 10 günlük yasak devam ediyor.Hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirilmesi sonrası Sinop’ta tezgahlarda en çok palamut ve mezgit tercih edilmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen on günlük hamsi avı yasağının ardından Sinop’ta balık tezgahlarında hamsinin yerini palamut ve mezgit aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına getirilen 10 günlük yasak devam ediyor.
Hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirilmesi sonrası Sinop’ta tezgahlarda en çok palamut ve mezgit tercih edilmeye başladı. Bol avlanmasıyla mezgitin kilogram fiyatı 20 lira olurken, sezonun son palamutları da boyut ve iriliğine göre tanesi 25-30 liradan alıcı buluyor.
Tezgahlarda her bütçeye uygun balık olduğunu aktaran balıkçı İbrahim Coşkunarslan , "Hamsinin alternatifi olarak mezgit, palamut zargana, levrek tirsi var. Hamsi yasağının bitmesi sonrası hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz. Şu anda palamut ve mezgit çok tercih ediliyor. Bakanlığın verdiği yasağa uymak durumundayız. Tezgâhlarımızda hemen hemen her çeşit balık türü var. Örneğin palamut balığı, sezonu bitmek üzere ama ağlarımıza takılmaya devam ediyor. Şu an palamudun tanesi boyutuna göre 25-30 liradan satılıyor. Sezon başında daha yükseğe çıktığı zamanlar olmuştu. Vatandaşların ilgisinden memnunuz" şeklinde konuştu.

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