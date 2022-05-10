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Sinop'ta "Helesa geleneği" engelli bireyler tarafından sahneye taşındı

10.05.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta "Helesa geleneği" engelli bireyler tarafından sahneye taşındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta çok eskiden fırtınada mahsur kalan gemicilerin ellerinde fenerle dolaşıp kent halkından yardım toplamasına dayanan "Helesa geleneği", engelli bireylerin rol aldığı oyunla sahneye taşındı.

Engelliler Haftası kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireyler tiyatro gösterisi sundu.

Okul öğretmenlerince kaleme alınan "Bir Çocuğun Hikayesi" adlı oyunda kentte yıllardır kutlanan Helesa geleneği konu alındı.

İzleyicilerin beğenisini toplayan oyun sonunda Vali Erol Karaömeroğlu, oyuncuları tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylere fırsat verildiği takdirde neler yapabileceklerine bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

Çok anlamlı bir haftada güzel bir etkinlik hayata geçirdiklerini anlatan Yıldız, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Engelli kardeşlerimizin neler yapabildiklerini, neleri başarabildiklerini hep beraber görmüş olduk." dedi.

Helesa geleneğinin çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop limanına sığınan gemicilerden kaldığı rivayet ediliyor. Haftalarca mahsur kalınca erzakı tükenen tayfaların, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop" diye mani söyleyerek yardım topladığına inanılıyor. Kentte yıllardır düzenlenen "Helesa Şenliği" de bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.

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