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Sinop'ta heyelan nedeniyle 3 katlı bina boşaltıldı

28.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta heyelan nedeniyle 3 katlı bina boşaltıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 3 katlı bir apartman, heyelan nedeniyle tahliye edildi.

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelan sebebiyle yamaçtan kopan taş parçaları caddede bulunan 3 katlı bir apartmanın yan cephesi ile bazı dairelerin balkonlarına zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi ekiplerince binada teknik incelemede bulunuldu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından binanın güvenlik açısından boşaltılmasına karar verildi.

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