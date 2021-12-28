Sinop'ta heyelan nedeniyle 3 katlı bina boşaltıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 3 katlı bir apartman, heyelan nedeniyle tahliye edildi.
Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi'nde heyelan meydana geldi.
Heyelan sebebiyle yamaçtan kopan taş parçaları caddede bulunan 3 katlı bir apartmanın yan cephesi ile bazı dairelerin balkonlarına zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi ekiplerince binada teknik incelemede bulunuldu.
Ekiplerce yapılan incelemenin ardından binanın güvenlik açısından boşaltılmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz