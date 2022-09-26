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Sinop'ta hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı

26.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, düzenlenen operasyonda, inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde farklı inşaatlardan demir ve kablo hırsızlığı olaylarının gerçekleştirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, adreslerine düzlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar çalıntı kablo ve demir ele geçirildi.

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