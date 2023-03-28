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Sinop'ta huzurevinde kalan yaşlılar kurslarla el becerilerini geliştiriyor

28.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta huzurevinde kalan yaşlılar, farklı dallarda açılan kurslarda ele becerilerini geliştirip, farklı ürünler ortaya koyuyor.

Kentte 80 kişinin kaldığı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlıların moral ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik çeşitli sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Yaşlılar, Halk Eğitimi Merkezi'nin huzurevinde açtığı el sanatları kursları sayesinde birbirinden farklı çalışmalar yapıyor.

"ONLARI HEM HAYATA BAĞLIYOR HEM DE ÇOK MUTLU EDİYOR"

Sinop Valiliği Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyit Bulak, AA muhabirine, ekip olarak yaşlıların gündelik hayatlarını kolaylaştırma noktasında onlara yönelik farklı etkinlikler hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dışarıda yaşayan bir yaşlı gibi merkezdeki yaşlıların aynı şekilde hayata bağlı kalmaları gerektiğini vurgulayan Bulak, "Hala bir şeyler ürettiklerini görmek onları hem hayata bağlıyor hem de çok mutlu ediyor." dedi.

Bulak, kurumlarında kursların açılabilmesi için Halk Eğitim Merkezi'nin kendilerine önemli desteklerde bulunduğunu belirterek, bu kursların yaşlılara ayrı bir motivasyon sağladığını anlattı.

Maket, gemi, takı ve tablo boyama gibi farklı dallardaki kurslarda huzurevi sakinlerinin el becerilerini geliştirdiklerini dile getiren Bulak, şöyle devam etti:

"Bu aktivite yaşlılarımızın gündelik hayatlarında bir yer tutuyor. Birlikte buraya geliyorlar, müzik dinleyip sohbet ediyorlar. Bizim için de şöyle bir durum oluyor, her zaman idare ile birlikteler. Aslında yaşlılar da burada yöneten grubun içinde yer alıyorlar çünkü günlük yaşantıda yan yana odalardayız. Burada beraberiz, çay içerken beraberiz. Bir yaşlımız çocuğu veya torunu buraya geldiğinde kendi yaptığını gösterebiliyor, 'ben hayata tutunabiliyorum, ben üretebiliyorum' diyebiliyorlar. Biz onlarda onun ayrı bir mutluluk yarattığını görebiliyoruz."

"KURSLAR GAYET GÜZEL"

Huzurevi sakinlerinden 82 yaşındaki Perihan Ateş, kurslara katılmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Boyama ve yapıştırma gibi şeyler yaptık. Hasta olduğum için çok katılım sağlayamadım ama Allah izin verirse bir dahakine daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bize müdürlerimiz herkes çok güzel davranıyor." diye konuştu.

Gemi maketleri yapan 65 yaşındaki Nevzat Parlakkaya, üretmenin kendisine keyif verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurslar da gayet güzel. Zaten daha önceden bir el becerim vardı. Şimdi burada eski malzemelerden kayık, gemi yapıyorum. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Kızlarım, 'Gel artık, bizimle kal' diyorlar ama gitmiyorum çünkü buraya alıştım."

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