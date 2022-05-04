Sinop'ta iki ölü yunus kıyıya vurdu

SİNOP (AA) - Sinop'ta kıyıya vurmuş iki ölü yunus bulundu.

Bahçeler Plajı'nda ürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde iki ölü yunus gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusları bulundukları yerden aldı.

Yunusların ölüm nedenine ilişkin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kentte daha önce meydana gelen yunus ölümleriyle ilgili yapılan incelemede, hayvanların balıkçı ağlarına takılarak boğuldukları belirlenmişti.



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