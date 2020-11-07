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Sinop’ta ikiz göletler kurudu

SİNOP HABERLERİ  | 07.11.2020 18:35 | Son Güncelleme

Sinop’un Durağan ilçesindeki İkiz Göletler’de aşırı kuraklık nedeniyle sular çekildi.

Sinop’un Durağan ilçesindeki İkiz Göletler’de aşırı kuraklık nedeniyle sular çekildi. Bölgede beklenen oranda yağışın olmaması nedeniyle tamamen kuruyan göletteki binlerce balık ve kurbağalar da öldü.
Yıl içerisinde beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi sebebiyle ikiz göletlerde sular tamamen çekildi. Su seviyesinin düşmesi ve sıcak havanın etkisiyle sudaki oksijen oranının azalmasıyla binlerce balık ve kurbağalar telef oldu. Bölge sakinleri de duruma çare bulunmasını istiyor.
Konuyla ilgili Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan yaptığı açıklamada, ”Havaların kurak gitmesinden dolayı göletin suları çekildi. Daha önce bu gölete su takviyesi yapmıştık ancak yeterli olmadı. Buradaki su tarım arazilerinde de kullanıldığı ve fazladan yağış olmadığı için gölet tekrar kurudu. Şu anda DSİ geldi, çalışma yapıyor, göletin içerisi temizleniyor. Mevla yağmur verdiği zaman inşallah göletimiz yeniden dolacak" dedi.

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