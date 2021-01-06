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Sinop'ta İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı: 2 tutuklama

SİNOP HABERLERİ  | 06.01.2021 15:45 | Son Güncelleme

Sinop'ta İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı: 2 tutuklama

Sinop'ta İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı: 2 tutuklama

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde İl Özel İdaresine ait şantiyeden mazot çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede İl Özel İdaresine ait şantiyeden 700 litre mazot çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 zanlı, bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen mazot ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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