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Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

18.02.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, bir demir kesme makası, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edildiği belirlenen 6 bin 950 lira ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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