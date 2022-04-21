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Sinop'ta kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı

21.04.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kampüsteki inşaattan kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Yeni Kampüs Alanı içinde inşa edilen Öğrenci Yaşam Merkezi'nin üçüncü katındaki tuğla yığını bilinmeyen nedenle devrildi.

Düşen tuğlalar, bu sırada alanda yürüyen Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Yasin Y'nin kafasına isabet etti.

Yaralanan Yasin Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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