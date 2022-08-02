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Sinop'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

02.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Serkan Çalışkan idaresindeki 34 DVR 063 plakalı kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu Aliköy mevkisinde karşı yönden gelen Emin Açıkgöz'ün kullandığı 57 AAJ plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Açıkgöz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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