Sinop'ta kar nedeniyle bazı taşımalı okullarda eğitime ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.
Olumsuz hava şartlarının ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Merkez ilçeye bağlı Eymür, Ahlatçık, Sazlik, Akbaş, Kirençukuru, Taşmanlı Dizdaroğlu ile Ayancık, Gerze, Dikmen ve Erfelek ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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