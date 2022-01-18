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Sinop'ta kar yağışı etkili oluyor

18.01.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kar yağışı etkili oluyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar sebebiyle küçük çapta heyelanların da meydana geldiği kentte, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında temizlik çalışması yaptı.

Gerze ilçesi Tokuşlar köyünde rahatsızlanan 76 yaşındaki Hakkı Demir'in yakınlarının yardım talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaştı. Ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla alınan Demir, Gerze Devlet Hastanesine götürüldü.

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