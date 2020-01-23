Sinop'ta kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara ve trafik kazalarına yol açtı.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sinop-Kastamonu kara yolunun Dranaz mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri uyararak kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Bu arada bölgedeki olumsuz hava koşulları trafik kazalarına da neden oldu.

Mehmet Erdoğan'ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde boş araziye devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile Şehnaz Akkaya, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar yağışı sebebiyle aynı bölgede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ise yaralanan olmadı.

