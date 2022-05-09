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Sinop'ta kayalıklardan denize atlayan genç boğulma tehlikesi geçirdi

09.05.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kayalıklardan denize atlayan genç boğulma tehlikesi geçirdi

SİNOP (AA) - Sinop'ta kayalıklardan denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, denize girmek için dün arkadaşlarıyla kentin Akliman mevkisine giden Yunus Ünsal (19) kayalıklardan denize atladı.

Dalgalar nedeniyle bir süre sonra yorulan ve kıyıya dönmekte güçlük çeken Ünsal, denizde çırpınmaya başladı.

Arkadaşının yardımı ile kıyıya çıkarılan Ünsal, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kıyıya çıkarılırken vücudunda sıyrıklar oluşan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ünsal, AA muhabirine, denizde yüzeceği yönü karıştırmasından ötürü boğulma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Suyun soğuk olmasının da kendisini etkilediğini anlatan Ünsal, "Kıyı yerine açığa doğru yüzmüşüm. Zaten bir süre sonra yoruldum ve su yutmaya başladım. Kıyıya yaklaştığım anda da arkadaşım elimden tutarak beni çekmeye çalıştı. Ama kayalık bölge olduğu ve su beni aşağıya çektiği için vücudumun farklı bölgelerinde çizikler ve yaralanmalar oldu." diye konuştu.

Kayalıklardan atlamanın tehlikeli olduğunu ve kendi adına ders çıkardığını dile getiren Ünsal, "Biz yaptık siz yapmayın" ifadesini kullandı.

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