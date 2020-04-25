YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi

SİNOP HABERLERİ  | 25.04.2020 19:17 | Son Güncelleme

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta 6 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları, 400 kişilik ekiple yürütülüyor. Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarına rağmen henüz bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

İbrahim Ay'ın 6 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Çocuk Sinop

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Sinop Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:37
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:38
Yatsı
21:10

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Derman Eczanesi
Boyabat
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Serkan Eczanesi
Merkez
Ünlü Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

Almanya’dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Almanya’dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.