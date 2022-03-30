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Sinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulundu

30.03.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki erkek çocuk, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesi Yıldız Mahallesi'nde ikametgah eden S.K, bir hafta önce parka gitmek için evinden ayrıldı.

Oğullarının eve geri dönmemesi üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu.

Emniyet güçlerince yapılan çalışmanın ardından Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiği tespit edilen çocuk, burada bulunarak ailesine teslim edildi.

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