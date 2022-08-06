Sinop’ta kayıp kişinin cesedi sahilde bulundu

SİNOP (AA) - Sinop’ta iki gün önce kaybolan bir kişinin cesedi sahilde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gerze ilçesinde sahilde ceset gören vatandaşlar, polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin ailesi tarafından iki gün kayıp başvurusunda bulunulan 55 yaşındaki Erdoğan Senay’a ait olduğu belirlendi.
Senay’ın cesedi incelemelerin ardından otopsi için Gerze Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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