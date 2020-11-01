YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi uçurumdan çıkarıldı

Sinop’ta kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi uçurumdan çıkarıldı

SİNOP HABERLERİ  | 01.11.2020 19:43 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan 98 yaşındaki Hasan Demirci, torunu tarafından uçurumun dibinde ölü bulundu.

Sinop’un Gerze ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan 98 yaşındaki Hasan Demirci, torunu tarafından uçurumun dibinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi uçurumdan 2 saatte çıkarıldı.
Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Şehli köyünde bir hafta önce hayvanları otlatmak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hasan Demirci’nin cesedi evine yaklaşık 2 km uzaklıkta uçurum dibinde bulundu.
İstanbul’dan gelen kayıp Hasan Demirci’nin torunu Rahim Demirci, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katıldı. Boyalı Yaylası mevkiinde sürdürülen arama çalışmalarında torun Rahim Demirci önce dedesinin ceketini buldu. Demirci hemen jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Ekipler gelene kadar arama çalışmalarını sürdüren Rahim Demirci daha sonra uçurum dibinde dedesinin cesedine ulaştı. Yapılan olay yeri incelemelerin ardından, iki saat süren çalışma sonucu Hasan Demirci’nin cesedi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Rahim Demirci yaptığı açıklamada, "Daha önce bu bölgenin arandığını bilmiyorum. Ağabeyimle beraber dedemi arıyorduk. Önce dedemin ceketini bulduk. Ben ağabeyimi aşağıya jandarma çağırmaya gönderdim. Sonra cesedi bulduk” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü

Sinop Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:38
Sabah
07:05
Öğle
12:28
İkindi
15:14
Akşam
17:41
Yatsı
19:03
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sinop’a yeni içme suyu barajı
Sinop’a yeni içme suyu barajı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
Dikmen Belediyesinden Iftar
Dikmen Belediyesinden Iftar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.