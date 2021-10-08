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Sinop'ta kestane rekoltesinin 500 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor

08.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kestane rekoltesinin 500 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, kestane rekoltesinde bu yıl önemli oranda artış beklediklerini söyledi.

Koca, AA muhabirine, kestane üretiminde son yılların en verimli sezonunu yaşadıklarını belirtti.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle kestanede rekoltenin 200 tona kadar düştüğüne işaret eden Koca, bu yıl ise bol yağış sonucu rekoltenin 500 ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

Bölgede aşırı yağış nedeniyle 15 Eylül'de başlaması gereken hasadın 1 Ekim itibarıyla başladığını dile getiren Koca, "Yağış olduğu için kestane hem iri hem de kaliteli. Erfelek kestanesinin kalitesi ve lezzetli olması cazibesini artırıyor. Kilogram fiyatı iriliğine göre 15-40 lira arasında değişiyor." dedi.

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