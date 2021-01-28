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Sinop’ta KGS kameralarına bakım

28.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta kent güvenliği sistemi(KGS) kameralarının bakım ve onarımı yapılıyor.Asayiş olaylarında sağladığı kolaylıklar dikkate alındığında polisin işini kolaylaştıran suç unsurlarının önüne geçilmesi ve işlenen suçlarda faillerin yakalanması noktasında oldukça önemli görevler üstlenen KGS kameralarının bakımı gerçekleştiriliyor.Bu kapsamda Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda Kent merkezinin en işlek caddesi olan hükümet konağı meydanına yerleştirilen KGS kameraları bakıma aldı.

Sinop’ta kent güvenliği sistemi(KGS) kameralarının bakım ve onarımı yapılıyor.
Asayiş olaylarında sağladığı kolaylıklar dikkate alındığında polisin işini kolaylaştıran suç unsurlarının önüne geçilmesi ve işlenen suçlarda faillerin yakalanması noktasında oldukça önemli görevler üstlenen KGS kameralarının bakımı gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda Kent merkezinin en işlek caddesi olan hükümet konağı meydanına yerleştirilen KGS kameraları bakıma aldı. Kameralardaki mevcut arızalar giderilirken, yağışlı hava sebebiyle kamera üzerinde biriken toz ve çamur şeklindeki benzeri maddeler sebebiyle izleme kabiliyeti düşen kameralar temizleniyor. Kameralar, teknik personeller tarafından vinçler kullanılarak bakımdan geçiriliyor. Bakımların il genelindeki tüm kameralarda dönüşümlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. KGS kameraları sayesinde suç ve suçlularla mücadelede önemli aşamalar kaydedildiği belirtiliyor.

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