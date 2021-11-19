Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde komşularının evlerine tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü'de bir kişinin komşularının evlerine tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca bulundu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz