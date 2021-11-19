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Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı

19.11.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı

Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde komşularının evlerine tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü'de bir kişinin komşularının evlerine tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca bulundu.

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