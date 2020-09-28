YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

SİNOP HABERLERİ  | 28.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Sinop'ta komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Şeyhli köyünde evinin önünde oturan Eyüp B. ormanlık alandan sesler gelmesi üzerine yanında bulunan tüfeği ile çevreye rastgele ateş etti.

Tüfekten çıkan mermiler bu sırada ormanda kuşburnu toplayan Eyüp B'nin komşusu, 4 çocuk annesi Melek Aydın'a (55) isabet etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Eyüp B'nin ifadesinde, ormanlık alandan gelen sesleri domuz zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Rol gereği yaparım' 'Rol gereği yaparım'
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor

Sinop Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
12:35
İkindi
15:54
Akşam
18:34
Yatsı
19:55

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Boyabat
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Özlem Eczanesi
Turkeli
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Ünlü Eczanesi
Gerze
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Milletvekili Maviş: ”Sinop’un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor”
Milletvekili Maviş: ”Sinop’un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
Sinop İlim Yayma Cemiyetinden suç duyurusu
Sinop İlim Yayma Cemiyetinden suç duyurusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.