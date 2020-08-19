YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta korona denetimleri

Sinop’ta korona denetimleri

SİNOP HABERLERİ  | 19.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde devam eden Kovid-19 denetimleri Sinop’ta da gerçekleştirildi.Tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan denetimlerde görevli ekipler tarafından vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, denetimlere katılan Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, Tersane Caddesi ve Tuzcular Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hem tedbirlere uyumluluğu kontrol etti, hem de vatandaşlar ve esnaflara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.Vali Yardımcısı Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde devam eden Kovid-19 denetimleri Sinop’ta da gerçekleştirildi.
Tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan denetimlerde görevli ekipler tarafından vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, denetimlere katılan Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, Tersane Caddesi ve Tuzcular Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hem tedbirlere uyumluluğu kontrol etti, hem de vatandaşlar ve esnaflara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Vali Yardımcısı Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yüksel’in de katıldığı denetimlerde Vali Vekili Şahin beraberindeki heyet ile Tersane Caddesi ve Tuzcular Caddesi üzerindeki tüm mağaza ve dükkanları tek tek denetleyerek sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske takan ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlara ise duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, denetimler sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Sinop’ta Kovid-19 nedeniyle farkındalık ziyaretlerinde bulunduk. Tersane bölgesindeki bütün esnaflarımızı dolaşarak maske, mesafe, temizlik kuralları noktasında ziyaretlerimizle farkındalığı artırmaya çalıştık. Çünkü Sinop bir turizm beldesi ve buraya gelen misafirlerimiz açısından temizliğe uyulması, maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi çok önemli. Biz Sinop olarak bu farkındalık açısından çok memnunuz. Ama son dönemlerde genel olarak hem ülkemizde hem dünyada genel bir vaka artışı olduğundan dolayı bu farkındalığı biraz artırmak amacıyla yerel düzeyde rutin ziyaretlerimizde bulunduk. Tüm Sinoplu vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydukları için teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşk orucunu bozdu! Aşk orucunu bozdu!
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sinop Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:42
Yatsı
21:12

Sinop Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Özcan Eczanesi
Boyabat
Özlem Eczanesi
Turkeli
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.