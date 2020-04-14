YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta korona virüs operasyon merkezi

Sinop’ta korona virüs operasyon merkezi

SİNOP HABERLERİ  | 14.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Sinop’ta salgın hastalık korona virüs ile mücadele özel olarak oluşturulan operasyon merkezi tarafından koordine ediliyor.Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dünyayı tehdit eden salgın hastalık korona virüs ile ilgili Sinop’ta sürdürülen mücadele hakkında bilgi verildi.Açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını süreci ilimizde Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezince haftanın 7 günü aralıksız olarak koordine edilmektedir.

Sinop’ta korona virüs operasyon merkezi

Sinop’ta salgın hastalık korona virüs ile mücadele özel olarak oluşturulan operasyon merkezi tarafından koordine ediliyor.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dünyayı tehdit eden salgın hastalık korona virüs ile ilgili Sinop’ta sürdürülen mücadele hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını süreci ilimizde Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezince haftanın 7 günü aralıksız olarak koordine edilmektedir. Operasyon Merkezi, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mehmet Usta başkanlığında; Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahu Duran, Başkan Yardımcıları Dr. İlknur Özkaya, Oktay Doğan, Mustafa Yıldız ve Bulaşıcı Hastalıklar Sorumlusu Dr. Pınar Alagöz tarafından yürütülmektedir. Yaşanan pandemi sürecinde ilimizdeki hasta takipleri, hastanelerin ihtiyaçları, sağlık tesislerinin yönetimi ve vakaların planlamaları operasyon merkezinden yürütülmekte ve bu süreçte elde edilen veriler anlık olarak yetkili mercilerle paylaşılmaktadır" denildi.

Sinop’ta korona virüs operasyon merkezi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Balıkesir etine mezbahalarda korona denetimi

Balıkesir etine mezbahalarda korona denetimi

Sinop Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:53
Öğle
12:45
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:53

Sinop Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Çınar Eczanesi
Boyabat
Derman Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Öncel Eczanesi
Ayancik
Öncel Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Erfelek
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

Kotra, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Talep Görüyor

Kotra, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Talep Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.