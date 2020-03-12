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Sinop’ta korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları

SİNOP HABERLERİ  | 12.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki ilk korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüsü’ salgınına karşı Sinop’ta da ortak kullanım alanlarında yarından itibaren ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Sinop’ta korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki ilk korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüsü’ salgınına karşı Sinop’ta da ortak kullanım alanlarında yarından itibaren ilaçlama çalışmaları yapılacak. Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımızca her geçen gün etkisi artarak büyüyen ve ülkemizde de görülen korona virüsüne (Covid 19) önlem amaçlı toplu kullanım alanları başta olmak üzere yarından itibaren dezenfekte işlemleri başlayacaktır” denildi.

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