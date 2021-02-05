Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 15 bin 954 lira ceza

SİNOP (AA) - Sinop’ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 15 bin 954 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Kaleyazısı Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Bürosu ekiplerce yapılan izleme ve takip sonucunda eve düzenlenen operasyonda, 13 kişi suçüstü yakalandı.

Evde bulunanlara 15 bin 954 lira ceza uygulandı. Kumar oynanması için yer temin eden kişilere yönelik de adli işlem başlatıldı.

