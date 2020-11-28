Sinop’ta lastikçilerin kış mesaisi başladı

Sinop’ta hava sıcaklığının düşmesi ve kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık’ta başlayacak olması nedeniyle lastikçilerin kış lastiği takma mesaisi başladı. Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri kar lastiği taktırmak için lastikçilere giderek araçlarına lastiklerini taktırıyor.

Küçük Sanayi Sitesi’nde oto lastik satımı ve değişimi yapan rot balans ustası Yavuz Yılmazer(48), lastiklerin değişimi için kar yağışının beklenilmemesi gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Vatandaşlara lastik alırken lastiğin raf ömrüne dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Yılmazer, "Şimdi lastiklerin dönüşüm zamanı başladı. Zaten kış yavaş yavaş kendini gösteriyor. Vatandaşlar lastik alırken bir de raf ömrüne ve kullanım ömrüne çok dikkat etmeleri gerekir çünkü bir lastiğin 10 yıl raf ömrü var. Aracına taktıktan sonra 4 yılı geçmişse dişi olsa da bir performans sağlayamaz. Vatandaşlar lastiğin üretim tarihine dikkat etsinler. Yazlık lastikler için de bu durum aynı. Dört yılı aştı ise değiştirmek durumundayız. Tabii, kullanımla alakalı deformasyon varsa lastik zaten değiştirecek. Yarım dişin altına indiğinde kışlık lastiklerden performans beklenemez. Bununla ilgili biz de değişim işine başladık"

Yılmazer, ”Kış lastiği yani hava soğuduğu zaman santigrat düştüğü zaman kış lastiğinin hamuru kış şartlarına yani soğuk havaya göre imal edildiği için hava soğuduğunda bu lastiğin performansı devreye giriyor. Sıfır aldığınız bir yaz lastiği asla kışın de olsa performans tutmaz. Nasıl biz yazın terlik giyip kışın bot çizme giyiyorsak, bu durum araçlar için de geçerli. Kış lastiklerinizi asla yazın kullanmayın. Bu lastikleri üreten firmalar bunu soğuğa göre imal ediyor" diye konuştu.

Yılmazer, vatandaşlara kış gelmeden ve yoğunluk yaşanmadan kışlık lastiklerini taktırtmalı konusunda çağrıda bulundu.

