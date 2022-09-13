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Sinop'ta merdivenden düşen çocuk yaşamını yitirdi

13.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta merdivenden düşen çocuk yaşamını yitirdi

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde merdivenden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniçam köyünde 7 yaşındaki Esma B, oynamak için evlerine yapılan inşaat halindeki merdivene çıktı.

Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Esma B. ağır yaralandı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Esma B, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Esma B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından otopsi sonrası hastane morgundan alınan Esma B'nin cenazesi, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.​​​​​​​

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Sinop merdiven düşme

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