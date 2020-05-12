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Sinop’ta “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi"

SİNOP HABERLERİ  | 12.05.2020 18:45 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi" başlatıldı.Gerze’nin Yaykıl köyünde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinde hayata geçirilen projeyle tarımda verimin artırılması hedefleniyor.

Sinop’ta “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi"

Sinop’un Gerze ilçesinde “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi" başlatıldı.
Gerze’nin Yaykıl köyünde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinde hayata geçirilen projeyle tarımda verimin artırılması hedefleniyor. Korona virüs salgını sonrası ağırlık kazanacak projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği üzere Türk tarımını güçlendirme adına Gerze’de de ilk adım atılmış oldu. Tarımın ve üretmenin tekrar filizlenmesi, köylünün üreterek katkı sağlaması hususunda da destekleyici olacağı projede geçen haftalarda tarla sürme işlemlerinin ardından mısır, nohut ve fasulye ekildi.
Projeyi yakından takip eden Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasat zamanı tohum ve bakliyat desteğini buradan sağlayacaklarını açıkladı.

Sinop’ta “Milli Tarım Yerli Tohum Projesi

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