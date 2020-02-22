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Sinop’ta “Mizaç Bilinçaltı Temizliği” konferansı

SİNOP HABERLERİ  | 22.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sinop’ta “Mizaç Bilinçaltı Temizliği” konferansı düzenlendi.Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Hekim Kemal Bahçıvan ve vatandaşlar katıldı.

Sinop’ta “Mizaç Bilinçaltı Temizliği” konferansı

Sinop’ta “Mizaç Bilinçaltı Temizliği” konferansı düzenlendi.
Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Hekim Kemal Bahçıvan ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Hekim Kemal Bahçıvan, “Böbrek vücudumuz için çok hayati bir organdır ve aynı zamanda genel vücut mizanını kurmakta. Çok etkili olduğu için yüzümüzde denge organı olan kulaklarımıza direk bağlantılıdır. Bir kişinin böbrekleri zayıflamış ve yapısı değişmiş ise hemen kulaklar sinyal verir. Kaşınmaya, mantar olmaya çınlamaya vesaire başlar ve ayaklarımızın en dış ve küçük serçe parmağının tırnağına bakarak böbreğimiz hakkında bilgi edinebiliriz. Tırnak küçük ise böbrek küçük tırnağın yapısı değişmiş ise sıkıntı varsa mutlaka boynuna vurur. Aslında mizacı bozuk olanın böbreği mutlaka sıkıntılıdır ya da karaciğer. Karaciğer tabii kuvvetin merkezidir ve göz onun yüzümüzdeki bağlantı noktasıdır. Bir kişinin gözündeki ferden karaciğerinin durumunu anlayabiliriz. Tırnaklardaki hilallerin gitmiş olmasından bağışıklığının ne kadar zayıfladığını anlayabiliriz. Derisinin durumundan dalağının ve karaciğerinin ne kadar kötü durumda olduğunu anlayabiliriz. Burun ise kalptir ne enteresandır ki beyne direkt yol bulunan organda burundur. Hiç düşündünüz mü her şeyi kalpten hissettiğimizde neden burnumuzun direği sızlar çünkü kalpten buruna, oradan da beyne ve sinirlere giden bir sistem vardır. Aslında burun kalp ile beyin arasındaki köprüdür” dedi.

Sinop’ta “Mizaç Bilinçaltı Temizliği” konferansı

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