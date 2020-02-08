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Sinop'ta mübadelenin 97'nci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

SİNOP HABERLERİ  | 08.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Sinop'ta mübadelenin 97'nci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'ta mübadelenin 97'nci yılı kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği üyelerince, kaybedilen vatan toprakları ve mübadelede ölenlerin anısına denize çelenk ve karanfil bırakıldı.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Derneği Başkanı Kenan Aral, burada yaptığı konuşmada, mübadeleye tabi tutulanların yüzlerce yıldır ekip biçtikleri topraklarını, ekmek parası kazandıkları iş yerlerini, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını geride bırakarak göç ettiklerini söyledi.

Mübadillerin doğdukları toprakları ziyaret etmelerine uzun yıllar izin verilmediğini belirten Aral, "Birinci kuşak mübadillerin hemen hemen tamamı memleket hasreti ile bu dünyadan sessizce göçüp gitti. Son yıllarda giderek artan sayıda mübadil çocuğu ve torunu, bir vasiyeti yerine getirircesine aile büyüklerinin yaşadıkları memleketleri ziyaret etmek, onların doğdukları kentleri, köyleri, mahalleleri, ibadet ettikleri kutsal mekanları görmek, kendi özel tarihlerine ve kültürlerine ait izleri sürmek istiyor." dedi.

Etkinlikler kapsamında Yeni Mahalle Kuru Çeşme Sokağı'ndaki derneğin yeni binasının açılışı da yapıldı.

Mübadele döneminden kalan ve o dönemde kullanılan tarihi eşya ve resimlerin de sergilendiği binanın açılışına Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, Belediye Başkanı Barış Ayhan ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Mübadele Sinop Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanı

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