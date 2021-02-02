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Sinop’ta mübadiller denize çelenk bıraktı

02.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta mübadelenin 98.

Sinop’ta mübadelenin 98. yıl dönümü anısına denize çelenk bırakıldı.
Sinop Balkan Türkleri Mübadele Derneği tarafından mübadelenin 98. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İskele Meydanı’nda düzenlenen törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından mübadiller denize çelenk ve karanfil bırakarak mübadeleyi andı.
Dernek Başkanı Kenan Aral, “Her yıl daha coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiğimiz mübadele anması bu sene korona virüsü pandemisi nedeniyle kısıtlı şartlarda bu şekilde gerçekleştirebildik. Dernek olarak her iki ülkenin Yunanistan ve Türkiye’nin dostluk kültür paylaşımını geliştirmek istiyoruz. Oradaki topraklarımıza rahatça gidebilmeyi arzuluyoruz. Yunanistan’ın mübadil ve Türk vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamasını kaldırmasını talep ediyoruz. Amacımız Balkan ve Rumeli kültürünü yaşatmak, geleceğe aktarmaktır” dedi.

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