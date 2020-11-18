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Sinop’ta otomobil ineğe çarptı, polisler kazaya karışan ineği aradı

SİNOP HABERLERİ  | 18.11.2020 17:28 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen kazada otomobil inek sürüsüne çarptı.

Sinop’ta meydana gelen kazada otomobil inek sürüsüne çarptı. Polis olay yerinin yakınlarındaki otlakta saatlerce kazaya karışan ineği aradı.
Sinop’ta aniden yola çıkan inek sürüsü kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, 06 BRA 973 plakalı otomobil sürücüsü Sinop istikametinden Erfelek’e doğru seyir halindeyken bir anda yola çıkan inek sürüsünün içine daldı. Sürücü direksiyonu kırmasına rağmen ineklerden birisine çarparak durabildi. Kazada otomobil hasar görürken, kazaya karışan inekler olay yerinden kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, olay yerinin yakınlarındaki otlakta kazaya karışan ineği aradı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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