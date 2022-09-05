Sinop'ta otomobilin ineklere çarpması sonucu bir kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin iki ineğe çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Mustafa Ceylan'ın kullandığı 57 DN 370 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü mevkisinde yola çıkan iki ineğe çarptı.

Kazada araçta bulunan Ramazan Güçlügil yaralandı.

Güçlügil, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada inekler telef oldu.



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