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Sinop'ta otomobilin ineklere çarpması sonucu bir kişi yaralandı

05.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta otomobilin ineklere çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Sinop'ta otomobilin ineklere çarpması sonucu bir kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin iki ineğe çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Mustafa Ceylan'ın kullandığı 57 DN 370 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü mevkisinde yola çıkan iki ineğe çarptı.

Kazada araçta bulunan Ramazan Güçlügil yaralandı.

Güçlügil, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada inekler telef oldu.

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trafik kazası Sinop İnek

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Sinop Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
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