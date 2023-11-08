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‘Sinop’ta Özelim Projesi’ üçüncü yaşında

08.11.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta özel gereksinimli bireylerin spor yaparak günlük yaşantılarında daha aktif olması ve sosyal ilişkilerini geliştirmeleri amacıyla başlatılan ‘Özelim Projesi’ üçüncü eğitim öğretim yılına başladı.

‘Sinop’ta Özelim Projesi’ üçüncü yaşında

Sinop’ta özel gereksinimli bireylerin spor yaparak günlük yaşantılarında daha aktif olması ve sosyal ilişkilerini geliştirmeleri amacıyla başlatılan ‘Özelim Projesi’ üçüncü eğitim öğretim yılına girdi.
Sinop’ta özel gereksinimli bireylerin hayatlarını daha aktif hale getirmek, spora, sanata, sosyal ve kültürel hayata daha bağlı olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla 2021 yılında ilki gerçekleşen ‘Özelim Projesi’ üçüncü yılına girdi. Merkez Yeni Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sinop Gençlik Merkezi’nde yürütülecek eğitimlerde ilk etapta 103 öğrenci projeye katılacak.
2023-2024 Sinop’ta Özelim Projesi eğitim-öğretim yılı açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, “Toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan özel gereksinimli bireylerin spora, sanata, sosyal, kültürel ve akademik hayata daha bağlı olmaları, yeni kişiler tanıyarak hayata ve topluma yeni bakış açıları kazanmaları ve kazandırmaları, mücadele ruhunun aşılanması ve toplumun dezavantajlı kesime karşı olan önyargılarının kaldırılması amacıyla ’Sinop’ta Özelim Projesi’nin üçüncü yılında da birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her insanın yaşamı kadar engelli bireylerin hayatı ve istekleri de önemlidir. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu kapsamda engelli bireylerin toplumda yalnızlaşmasını önlemek için bu proje ile onların yanında ve arkasındayız” dedi.

2023-2024 Sinop’ta Özelim Projesi eğitim öğretim yılı açılışında konuşan Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan, “Özel gereksinimli bireylerimizin, sosyal ve kültürel faaliyetlere etkin olarak katılmalarını sağlamak, spor, sanat ve eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘Mutlu Çarşamba Projesi’ni, ilimizde Sinop’ta Özelim Projesi olarak gerçekleştiriyoruz. Sinop’ta Özelim Mutlu Çarşamba Günleri Projesi’nin ilimize, özel bireylerimize ve kıymetli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özel bireylerimizin heyecanla beklediği Mutlu Çarşamba günleri başlıyor. Evlatlarımızın gözlerindeki o mutluluk ışığını, tebessümlerindeki masumiyeti, yüreklerindeki heyecanı görüyoruz. Bu gün sizlerle beraber gülümsemeye, eğlenmeye ve öğrenmeye geldik. Özel bireylerimiz toplumumuz için birer güç kaynağıdır. Onların geleceğe güvenle bakabilmelerini, sosyalleşmelerini sağlayacak imkanlar sunmak asli görevimizdir. Başlatmış olduğumuz Sinop’ta Özelim Projesi, evlatlarımızın bulundukları çevrede spora, sanata, sosyal ve kültürel faaliyetlere olan ilgilerinin artmasını sağlayacaktır. Sinop‘ta Özelim Projesi kapsamında, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Sinop Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunda eğitim alan 103 öğrencimiz; sportif faaliyetler, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere bu yıl da devam edeceklerdir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından pasta kesimiyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılışı gerçekleştirildi. Programa İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran da katıldı.

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