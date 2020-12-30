YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta parklar cıvıl cıvıl

Sinop’ta parklar cıvıl cıvıl

SİNOP HABERLERİ  | 30.12.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sinop’ta çocuklar güneşli havada eğlendi.

Sinop’ta çocuklar güneşli havada eğlendi. Korona virüs salgınında yeni normalleşme süreci devam ederken, güzel havayı fırsat bilen Sinoplular parklara akın etti.
Sinop’ta, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler ve çocuklar, kendilerine tanınan saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte, 20 yaş altı gençler ve çocuklar, 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkarak güneşli havada eğlendi. Parkları sesleri ile şenlendiren çocuklara ebeveynleri eşlik etti. Çocuklar ve bazı gençler de sahilde gezinti yaparak, bisiklet sürerek güzel havayı değerlendirdi.
Çocuklarını parka getiren bazı vatandaşlar, "Çocuklarımız evde artık sıkıldı. Havayı biraz güzel bulunca kendimizi dışarı attık. Bizler de fırsattan istifade parka geldik. Çocuklarla birlikte parkta oyalandık, çok mutlu oldular. Bir hastalık hepimizi eve kapattı. Bir an önce şu hastalıktan kurtulsak da ülkece rahat etsek" dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Eski sevgililerim benden nefret eder''Eski sevgililerim benden nefret eder'
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
1/

Sinop Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
08:00
Öğle
12:47
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:52

Sinop Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Başak Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Gerze
Esra Eczanesi
Boyabat
Şifa Eczanesi
Erfelek
Tek Eczanesi
Duragan
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.