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Sinop’ta pepino üretimi

SİNOP HABERLERİ  | 05.11.2020 14:01 | Son Güncelleme

Anavatanı Güney Amerika olan ve başta şeker hastalığı, kemik erimesi, bazı kanser türleri ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pepino meyvesi Sinop’ta da yetiştiriliyor.Sinop’ta alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında, 12 yıl önce deneme üretimine başlanan pepino üretiminin yaygınlaştığı belirtildi.12 yıl önce Güney Amerika’dan getirdiği pepino fidesini diken Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal Sinop’un iklim şartlarının peopino yetiştirmeye elverişli olduğunu belirterek bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu söyledi.Muhtar Mustafa Ünal yaptığı açıklamada," 12 yıldır pepino yetiştiriyorum.

Sinop’ta pepino üretimi

Anavatanı Güney Amerika olan ve başta şeker hastalığı, kemik erimesi, bazı kanser türleri ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pepino meyvesi Sinop’ta da yetiştiriliyor.
Sinop’ta alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında, 12 yıl önce deneme üretimine başlanan pepino üretiminin yaygınlaştığı belirtildi.
12 yıl önce Güney Amerika’dan getirdiği pepino fidesini diken Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal Sinop’un iklim şartlarının peopino yetiştirmeye elverişli olduğunu belirterek bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu söyledi.
Muhtar Mustafa Ünal yaptığı açıklamada," 12 yıldır pepino yetiştiriyorum. Ekonomik anlamda da iyi gelir sağlıyor. 48 ağaç pepinodan bu yıl 480 kilo meyve aldım. Kilosunu 7.5 liradan satıyorum. Şu anda az bir alanda üretiyorum 48 ağacın bir kökünden 10 kilo pepino alıyorum. Verim çok güzel. Pepino bizim Karadeniz bölgesine iklimine uygun bir meyve. Çok da yararlı, İçinde birçok vitamin olan bir meyve. Gübre çok istemiyor, bol su isteyen bir meyve. Benim devamlı müşterilerim var, onlara veriyorum. Burada kendi anlaştığım manavlar var, onlara veriyorum. Ben manava kilosunu 7.5 liradan satıyorum, manav da 12 liradan satıyor. Şeker hastalığından tutunda mide ve bağırsak hastalıklarına kadar bir çok faydası olan vitamin deposu bir meyve. Pepino, Sinop için alternatif bir bitki. Pepinodan iyi paralar kazandım. Pazar sıkıntısı yaşamadım. Ürün daha dalındayken alıcısı hazır durumda. Pepino, Sinop’un tarımsal anlamda gelişmesine önemli ölçüde katkı verecek bir ürün" dedi.
Sinop’ta pepino yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını da ifade eden Ünal, pepino yetiştirmek isteyenlere yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Sinop’ta pepino üretimi

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