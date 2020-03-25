YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta polis, 65 yaş üstü kardeşler için odun kırarak soba yaktı

Sinop’ta polis, 65 yaş üstü kardeşler için odun kırarak soba yaktı

SİNOP HABERLERİ  | 25.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Sinop’un Durağan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan polisler, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp soba yaktı.Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları kapsamında polisler, aynı evde yaşayan Recep (66) ve Reşit Karaboğa (69) kardeşleri ziyaret etti.

Sinop’un Durağan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan polisler, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp soba yaktı.
Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları kapsamında polisler, aynı evde yaşayan Recep (66) ve Reşit Karaboğa (69) kardeşleri ziyaret etti. Kardeşlerin temel ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, evdeki sobanın yanmadığını fark etti.
Bunun üzerine önce evin bahçesinde odun kıran ekipler, daha sonra sobayı yakarak, kardeşlerin ısınmasını sağladı.
Karaboğa kardeşler ise polislere destekleri için teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Kuşadası Körfezi’nde 29’u çocuk 50 göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde 29’u çocuk 50 göçmen kurtarıldı

Sinop Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:27
Öğle
12:50
İkindi
16:18
Akşam
19:04
Yatsı
20:26

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Yağmur Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Elif Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.