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Sinop’ta polisten sıkı denetim

SİNOP HABERLERİ  | 26.12.2020 17:07 | Son Güncelleme

Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.Sinop İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmesini önlemek adına tedbirler aldı.

Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmesini önlemek adına tedbirler aldı. Bu kapsamda polis ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı çeşitli noktalarda, yaya ve araçlara yönelik uygulamalar yaptı.
Sakarya Caddesi üzerinde yapılan denetimde ekipler dışarıda olan vatandaşların nereye gittiklerini öğrendi. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere fırın ve bakkala gittiği görüldü. Vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması da gerçekleştirildi. Denetimde bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kentin çeşitli noktalarında da araçlar üzerinde uygulama yapılarak izin belgeleri soruldu.

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