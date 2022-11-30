Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı

Sinop Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen anma törenine Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki tören Şehitler Anıtı'na çelenk sunulması ve askerler tarafından saygı atışı yapılmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar da yapıldı.

Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra müze bahçesinde açılan resim sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Buradaki programın ardından Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın Seyit Bilal Camisi avlusundaki mezarı ziyaret edilerek dua okundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesinde görevli dalgıçlar da askerlerin şehit düştüğü bölgede dalış yaptı. Dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açıp çelenk bırakarak şehitleri andı.

